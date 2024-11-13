Заднюю панель Oppo Reno 13 показали на фото

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал первую фотографию задней панели смартфона Reno 13, который еще не был представлен официально. На снимке грядущую новинку сравнивают с iPhone, который расположен слева. Reno 13 получит голубой корпус с плоской алюминиевой рамкой и тройную основную камеру.
Что до технических характеристик, Reno 13 и Reno 13 Pro приписывают наличие 6,59 и 6,83-дюймовых экранов с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц. Старшая модель может получить новую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8350. Официальная презентация Oppo Reno 13 ожидается в конце этого месяца.