Замена экрана Samsung Galaxy S10 оценена дороже нового смартфона

Китайские источники раскрыли стоимость замены дисплея флагманских смартфонов Galaxy S10 в официальном сервисе. Речь идет о тех случаях, когда у пользователя нет страховки или повреждение является негарантийным. Итак, замена экрана Galaxy S10e в базовой версии обойдется в 800 долларов, в то время как новый смартфон можно купить за $750. В случае Galaxy S10 и Galaxy S10+ речь идет о 960 и 1060 долларах. Почему так дорого? Во-первых, дороговизна самого дисплея Infinty-O с врезанной камерой. Во-вторых, интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев. Его цена также входит в стоимость замены.