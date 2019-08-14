Запрет на полеты в MacBook Pro может стать проблемой для многих

FAA запретило сотни тысяч MacBook Pro летать из-за опасности пожара.

По словам Bloomberg , четыре авиакомпании уже объявили, что собираются начать показ этих MacBook и перед взлетом. Единственная проблема заключается в том, что это будет сложным и, скорее всего, станет чрезвычайно раздражающим для миллионов пользователей MacBook Pro и обычных пассажиров.

Дело в том, что все MacBook Pro 15 начиная с модели Retina, выпущенной в июне 2012 года, выглядели в основном одинаково до модели Touch Bar 2016 года. И нет простого способа их идентифицировать. С Galaxy Note 7 персонал выхода на посадку может посмотреть на ваш телефон, увидеть «Note 7» и запретить ему летать. Но с MacBook Pro им нужно будет более детально просматривать ваш компьютер.

Сначала вам нужно будет включить MacBook Pro, войти в систему и показать им название модели вашего устройства в разделе «Об этом Mac» в меню Apple.

Предполагая, что у них есть информация, легко доступная для сравнения, заглядывающие пассажиры могут затем отказаться от любых компьютеров, которые не говорят «MacBook Pro (Retina, 15-дюймовый, середина 2015 г.)»

Если ваша модель - MacBook Pro (Retina, 15-дюймовый, середина 2015 г.), то вам нужно перейти на эту страницу и ввести серийную модель, которая находится в приложении System Information или на панели «Об этом Mac». , Если на странице написано, что с вашим компьютером все в порядке, вы можете летать.

Если ваш компьютер помечен, но он уже отправлен в Apple на ремонт, вам нужно будет предъявить подтверждение ремонта сотрудникам авиакомпании и надеяться, что они вас впустят.