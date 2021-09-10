Завершился бесконечный стрим TECNO

За минувшие семь дней 11,5 миллионов зрителей страницы бренда TECNO в социальной сети Вконтакте стали свидетелями потрясающего шоу, непрерывного челленджа между смартфоном TECNO POVA2 и резидентом TikTok Emotional House.

Alex Ragun согласился жить прямо на съемочной площадке прямой трансляции до тех пор, пока не сядет батарейка смартфона, чтобы получить 1 миллион рублей. Однако, блогер смог продержаться только неделю в отличие от смартфона POVA 2, который за это время разрядился всего на 8%. «Хоть и не получилось одолеть батарею POVA 2, я получил бурю эмоций и огромный опыт. Спасибо моему сопернику, который оказался реально топовым смартфоном и не подвел ни разу за эту неделю», - отметил Саша.

Грандиозное шоу продлилось неделю, и за это время многое произошло: профессиональные игроки по Free Fire из разных городов и даже стран собрались вместе и в рамках прямой трансляции устроили настоящий игровой турнир. Кроме того, в гейм-баттле сразились игровые блогеры из разных поколений и доказали, что возраст в игре абсолютно не важен. Популярный геймер и стример Алексей Пчёлкин отметил, что искренне удивлен тем, что удалось сделать бренду TECNO. Это была не обычная трансляция, а целый телеканал для своей аудитории — такой проект сильно поднимает планку для других компаний.

Бесконечный стрим TECNO посетили и техно – блогеры, устроив в прямом эфире распаковки смартфона и рассказав о всех его преимуществах. В течение всех дней гости проходили челлендж по игре во Free Fire и по итогам рекорд поставила популярный блогер Алёна Русь. Зрители не только активно следили за стримом в соцсети Вконтакте и болели за любимых участников (или же за смартфон), но и знакомились между собой, заводили новых друзей и оставили в общей сложности более 96 тысяч комментариев.

Хотя смартфон остался непобежденным и главный приз в 1 млн. рублей блогеру не достался, было разыграно 40 смартфонов POVA 2. Также разыграли 11 764 промокода на игру Free Fire, энергетические напитки E-ON, спортивную одежду бренда Winner и топовые кресла для геймеров от бренда HIPER. «Участники и зрители «Бесконечного стрима» получили новые знакомства и незабываемые эмоции. Это соревнование действительно можно назвать соревнованием года. Да и в результате все равно победил человек. Ведь этот мощный и несокрушимый смартфон сделан людьми. За время стрима мы увеличили продажи смартфона POVA 2 минимум в 2 раза, возрос спрос и на другие модели, представленные на российском рынке», - отметила Senior PR менеджер TECNO Светлана Муреева.