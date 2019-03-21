Завтра стартуют продажи Xiaomi Mi 9 Explorer с 8 ГБ ОЗУ

Завтра стартуют продажи Xiaomi Mi 9 Explorer. Генеральный директор Лей Цзюнь компании Xiaomi, объявил, что вариант будет запущен завтра в онлайн и оффлайн магазинах Mi Stores.

Из-за высокого спроса на Xiaomi Mi 9 Explorer, компания решила выпустить менее дорогую версию с 8 ГБ оперативной памяти. Остальные характеристики остались прежними - Snapdragon 855, 6,4-дюймовый экран Super AMOLED с небольшой выемкой для 20-мегапиксельной селфи-камеры, аккумулятор емкостью 3300 мАч с быстрой зарядкой 27 Вт и беспроводной зарядкой до 20 Вт. Цена смартфона составит 550 долларов.