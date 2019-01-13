ZenFone Max Pro M2 смартфон с мощным процессором

Заметные изменения коснулись камеры. В ZenFone Max Pro M2 она двойная с сенсорами на 13 Мп (IMX 486) и 5 Мп. Второй модуль используется для анализа глубины резкости при портретном режиме с размытием заднего фона. Благодаря светосильному объективу с диафрагмой f/1.8 смартфон способен делать качественные фото даже в условиях недостаточного освещения. «Сердцем» смартфона стал восьмиядерный процессор Snapdragon 660 с поддержкой технологий искусственного интеллекта. В сравнении с ZenFone Max M1, построенном на базе Snapdragon 430, производительность выросла в три раза. При этом ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, и этого, по заверениям производителя, хватает на два дня полноценного использования устройства без подзарядки или 22 часа беспрерывного просмотра видео.ASUS ZenFone Max Pro M2 оснастили широкоформатным 6,3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+. Благодаря тонким рамкам экран занимает 88% площади передней панели. Помимо диагонали в новинке вырос цветовой охват NTSC — с 85% до 94%.Стоимость смартфона составит 19000 тысяч рублей.