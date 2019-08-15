Ждем Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi официально сообщила что новинка дебютирует уже на следующей неделе.

Согласно публикации на официальной Facebook-странице нидерландского подразделения Xiaomi, смартфон с процессором Snapdragon 855 представят 20 августа.

Аппарат несколько дней доступен для предзаказа у ретейлеров. Цена новинки составит €429 за версию 6/64 ГБ и €479 за конфигурацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Xiaomi Mi 9T Pro оснастят AMOLED-дисплеем диагональю 6,39-дюйма, тройной основной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и модулем NFC.

Новинка поступит на рынок в белом, красном, чёрном и синем цветах корпуса.

Старт продаж ожидается на рынках Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, позднее аппарат появится и в других европейских регионах.