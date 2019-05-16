«Железный человек» Роберт Дауни-младший стал амбассадором OnePlus

Компания OnePlus провела сегодня в Китае презентацию смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, на которой объявила своего нового амбассадора.

Этим человеком стал актёр Роберт Дауни-младший (Robert Downey Jr.), известный по своей роли «Железного человека» в фильмах киновселенной Marvel. OnePlus подписала с ним долгосрочный контракт на пиар-компанию новых смартфонов. Производитель отмечает, что творчество Дауни идеально воплощает идеологию Never Settle (с англ. не идти на компромисс). Актёр уже ознакомился с продуктами и философией молодого бренда и всячески готов помогать ему в дальнейшем развитии.

Кстати, это уже не первое участие Роберта Дауни-младшего в таких проектах. В своё время актёр был представителем тайваньского производителя HTC. Но как видим, компании это не сильно помогло.