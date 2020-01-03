Живые фотографии смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite

Пару часов назад в сеть были слиты живые фотографии официально анонсированного доступного смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite, который в России обойдется в 39 990 рублей.

Что на счет характеристик, то новинка оснащается функцией Bluetooth Low-Energy, 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем Infinity-O с разрешением 2400:1080 точек, 32 Мп камерой для селфи, тройной тыльной камерой с модулями по 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт, фирменным чипсетом Exynos 9810, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, размерами 76,1:163,7:8,7 мм мм, массой 199 г и предустановленной операционной системой Android 10 с оболочкой One UI 2.0.