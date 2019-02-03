Живой смартфон Note 9

Девайс Meizu M932Q, который, скорее всего, и есть Meizu Note 9, одобрило китайское CMIIT (Министерство промышленности и информационных технологий).Аппарат оборудован экраном Full HD+ в 6,3 дюйма по диагонали, а сканер отпечатка пальца разместится на одной из граней гаджета. Судя по изображению, присутствует поддержка пары SIM-карт.Благодаря утечке подтвердились отдельные детали о готовящейся новинке, в числе которых дизайн экрана с миниатюрной в форме капли и тонкими рамками (включая нижнюю), АКБ на 4000 мА/ч, а также двойная камера с 48-мегапиксельным сенсором ISOCELL GM1 от Samsung.Стоимость смартфона составит 149 долларов.