Zoom выпустила специальное устройство для работы на удаленке за $599

Zoom расширяется до аппаратного обеспечения. Компания представила новое устройство Zoom For Home - DTEN ME с сенсорным экраном, предназначенное для удаленной работы.

DTEN ME - это 27-дюймовый сенсорный экран с предустановленной программой Zoom, тремя интеллектуальными веб-камерами и восемью встроенными микрофонами с шумоподавлением.

Аппарат имеет довольно простой интерфейс, который обеспечивает быстрый доступ к различным функциям Zoom, включая собрания, доски объявлений и контакты. Он также синхронизируется с календарем пользователя и отображает предстоящие встречи в меню. Также можно связать DTEN со смартфоном или ноутбуком через «ультразвуковое сопряжение». Новинка оценена в $ 600.