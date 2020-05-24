Звуковая карта Creative BlasterX AE-5 Pure Edition в белом цвете

Creative представила звуковую карту Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition PCIe с фирменной системой подсветки Aurora состоящую из четырех полос настраиваемых RGB-светодиодов на корпусе.

Основанная на Sound BlasterX AE-5 Plus, она использует тот же аудиопроцессор Sound Core 3D, что и остальные серии AE, но соединяет его с ESS Sabre Ultra DAC от оригинального AE-5, который поддерживает до 32-бит/384 кГц воспроизведения. Pure Edition может похвастаться потрясающим внешним видом, а его перламутрово-белый корпус заметно отличается от стандартного черного цвета. Она также поддерживает кодирование Dolby Digital Live и DTS Connect, так что у вас будет больше возможностей доставки объемного звука при подключении внешних аудиоустройств.

Согласно Creative, каждый канал наушников усиливается индивидуально, поэтому вы получаете улучшенное качество звука с каждой стороны, независимо от спроса. Для сравнения, средний усилитель для наушников усиливает левый и правый каналы одновременно.Ожидается, что аудиокарта Creative Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition станет доступна в июле по ориентировочной цене в 16 000 рублей.
Комментарии и отзывы Creative BlasterX AE-5 Pure Edition
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