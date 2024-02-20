be quiet! представила корпус Dark Base Pro 901 White

Сегодня компания be quiet!, немецкий производитель компонентов для ПК, официально анонсировал сразу две белые версии для своих флагманских корпусов — речь о моделях Dark Base Pro 901 White и Dark Base 701 White. Стоит отметить, что это действительно флагманские решения, так как в данном случае можно собрать инвестированные сборки, удобно разместить кабели и все компоненты, а также есть отличная возможность создать мощный поток воздуха для дополнительного охлаждения системы. Так что теперь у пользователей есть два варианта на выбор — чёрные корпуса, которые были выпущены относительно недавно и стали настоящей классикой, или их белые версии, которые в определённом смысле выглядят более свежо и необычно. Впрочем, на характеристиках это никак не сказывается.

Важно отметить, что прямо из коробки в корпусе установлены вентиляторы Silent Wings 4 White 140mm PWM в количестве трёх штук, которые можно настроить для абсолютно тихой работы, либо же выжать из них максимум и продемонстрировать предельный уровень охлаждения внутри системы. Кроме того, компания инвестировала в массу мелких улучшений, которые делают сборку удобной, а компьютер надёжным и практичным. И, что немаловажно, долго ждать релиза данных корпусов не придётся, потому что старт продаж моделей Dark Base Pro 901 White и Dark Base 701 White намечен на 5 марта 2024 года — хотя, конечно, пока что цены никто не называет. Но нужно понимать, что это дорогое удовольствие и низкой цена точно не будет.