be quiet! представил компьютерный корпус Pure Base 500.

be quiet !, анонсировал Pure Base 500, корпус ATX для экономных производителей ПК. Pure Base 500 - поставляется в трех основных цветах: черный, серый металлик и белый.

Из базового комплекта Pure Base 500 оснащен магнитно-прикрепленной звукоизолированной верхней крышкой с вентиляционными отверстиями в направлении задней части. Pure Base 500 также включает в себя альтернативную, высоко проницаемую для воздуха верхнюю крышку, предназначенную для снижения температуры для водоохлаждаемых конструкций с использованием радиатора, установленного в верхней части корпуса.

Компактный, но просторный

Радиаторы, установленные в верхней секции, могут иметь длину 120 или 240 миллиметров, в то время как спереди находятся радиаторы длиной 120, 140, 240, 280 или даже 360 миллиметров. Pure Base 500 поставляется с двумя предустановленными вентиляторами Pure Wings 2 140 мм с максимальной скоростью 900 об / мин.Внутри корпуса могут разместиться материнские платы размера ATX, видеокарты длиной до 369 миллиметров, процессорный системы охлаждения высотой до 190 миллиметров. Pure Base 500 использует двойной отсек для жесткого диска для размещения до двух 3,5-дюймовых накопителей (или одного 2,5-дюймового накопителя), скрытых под кожухом блока питания. Два дополнительных SSD могут быть установлены вне поля зрения позади лотка материнской платы. Всего пользователи могут подключить до пяти SSD или два HDD и четыре SSD одновременно.

Подавление звука и удобство

Длина блоков питания может достигать 259 миллиметров, однако, если спереди установлен более длинный радиатор, тогда двойной отсек для жестких дисков может сдвинуться на несколько сантиметров назад, уменьшив пространство для блока питания до 225 миллиметров - при этом более чем достаточно помещение, необходимое для стандартных блоков питания ATX.Для обеспечения бесшумной работы внутренняя сторона передней панели, боковые панели закрытого окна и верхняя крышка по умолчанию покрыты звукоизоляционным материалом. Управление кабелями упрощается благодаря кожуху блока питания Pure Base 500, включающему ремни на липучке и множество проушин на задней панели лотка материнской платы.

Панель SSD также служит проходом для кабелей, идущих от задней части корпуса к материнской плате или к видеокарте, и отсоединяется для облегчения процесса установки. Блок питания легко устанавливается со съемным кронштейном в задней части корпуса. Полноразмерный нижний пылевой фильтр легко снимается, если вытащить его спереди, без необходимости перемещать или разбирать ПК.

Левый и правый передние воздухозаборники оснащены отдельными пылевыми фильтрами, а нижняя рукоятка, используемая для снятия передней панели, также защищена пылевым фильтром. Корпуса белого и металлического серого цвета имеют прозрачную боковую панель с окнами из стекла, а черная Pure Base 500 имеет тонированную боковую панель с окнами.

Цена

Pure Base 500 станет доступной по всему миру в середине сентября. MSRP: Global: 69,90 долл. США (черный), 79,90 долл. США (черное окно), 74,90 долл. США (серый металлик и белый), 84,90 долл. США (серое металлическое окно и белое окно).