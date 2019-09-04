be quiet! представил компьютерный корпус Pure Base 500.

2019-09-04, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - be quiet! Pure Base 500.; [93]
be quiet !, анонсировал Pure Base 500, корпус ATX для экономных производителей ПК. Pure Base 500 - поставляется в трех основных цветах: черный, серый металлик и белый.

Из базового комплекта Pure Base 500 оснащен магнитно-прикрепленной звукоизолированной верхней крышкой с вентиляционными отверстиями в направлении задней части. Pure Base 500 также включает в себя альтернативную, высоко проницаемую для воздуха верхнюю крышку, предназначенную для снижения температуры для водоохлаждаемых конструкций с использованием радиатора, установленного в верхней части корпуса.

Радиаторы, установленные в верхней секции, могут иметь длину 120 или 240 миллиметров, в то время как спереди находятся радиаторы длиной 120, 140, 240, 280 или даже 360 миллиметров. Pure Base 500 поставляется с двумя предустановленными вентиляторами Pure Wings 2 140 мм с максимальной скоростью 900 об / мин.

Компактный, но просторный

Внутри корпуса могут разместиться материнские платы размера ATX, видеокарты длиной до 369 миллиметров, процессорный системы охлаждения высотой до 190 миллиметров. Pure Base 500 использует двойной отсек для жесткого диска для размещения до двух 3,5-дюймовых накопителей (или одного 2,5-дюймового накопителя), скрытых под кожухом блока питания. Два дополнительных SSD могут быть установлены вне поля зрения позади лотка материнской платы. Всего пользователи могут подключить до пяти SSD или два HDD и четыре SSD одновременно.

Длина блоков питания может достигать 259 миллиметров, однако, если спереди установлен более длинный радиатор, тогда двойной отсек для жестких дисков может сдвинуться на несколько сантиметров назад, уменьшив пространство для блока питания до 225 миллиметров - при этом более чем достаточно помещение, необходимое для стандартных блоков питания ATX.

Подавление звука и удобство

Для обеспечения бесшумной работы внутренняя сторона передней панели, боковые панели закрытого окна и верхняя крышка по умолчанию покрыты звукоизоляционным материалом. Управление кабелями упрощается благодаря кожуху блока питания Pure Base 500, включающему ремни на липучке и множество проушин на задней панели лотка материнской платы.

Панель SSD также служит проходом для кабелей, идущих от задней части корпуса к материнской плате или к видеокарте, и отсоединяется для облегчения процесса установки. Блок питания легко устанавливается со съемным кронштейном в задней части корпуса. Полноразмерный нижний пылевой фильтр легко снимается, если вытащить его спереди, без необходимости перемещать или разбирать ПК.

Левый и правый передние воздухозаборники оснащены отдельными пылевыми фильтрами, а нижняя рукоятка, используемая для снятия передней панели, также защищена пылевым фильтром. Корпуса белого и металлического серого цвета имеют прозрачную боковую панель с окнами из стекла, а черная Pure Base 500 имеет тонированную боковую панель с окнами.

Цена

Pure Base 500 станет доступной по всему миру в середине сентября. MSRP: Global: 69,90 долл. США (черный), 79,90 долл. США (черное окно), 74,90 долл. США (серый металлик и белый), 84,90 долл. США (серое металлическое окно и белое окно).

Комментарии и отзывы be quiet! Pure Base 500.
QNAP представляет QXG-10G2T-107, двухпор...
QNAP представляет QXG-10G2T-107, двухпорКомпания QNAP Systems, Inc. представила новый QXG-10G2T-107, двухпортовый сетевой адаптер PCI Express (PC...
Enermax представляет новый вариант кулер...
Enermax представляет новый вариант кулерENERMAX, ведущий разработчик и производитель аппаратных продуктов для ПК, пополнила свою линейку ETS-T50...
Yangtze Memory начинает массовое произво...
Yangtze Memory начинает массовое произвоYangtze Memory Technologies (YMTC), китайская государственная полупроводниковая компания, основанная в 20...
Видеокарта ASRock Radeon RX 5700 XT Taic...
Видеокарта ASRock Radeon RX 5700 XT TaicASRock готова к выпуску флагманской видеокарты Radeon RX 5700 XT, которая является одной из первых полно...
Logitech MX Master 3 - лучшая мышь для п...
Logitech MX Master 3 - лучшая мышь для пLogitech представила MX Master 3, это уже третье поколение знаменитой мыши. ...
Logitech представила мышку MX Master 3 и...
Logitech представила мышку MX Master 3 иLogitech анонсировала Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys, последние дополнения к премиальной серии M...
Razer представила игровой ультрабук Blad...
Razer представила игровой ультрабук BladНа выставке IFA, которая проходит в Берлине, компания Razer представила ультрабук под названием Blade Ste...
Acer представила на IFA 2019 портативный...
Acer представила на IFA 2019 портативныйНовый портативный светодиодный проектор Acer C250i с разрешением Full HD может работать от батареи до 5 ч...


Обзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое креслоОбзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое кресло
Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)
Обзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнениемОбзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнением
Обзор DJI Mavic 2 Pro. Лучший квадракоптер 2019 года?Обзор DJI Mavic 2 Pro. Лучший квадракоптер 2019 года?
Обзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышкаОбзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышка
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro ...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro Компания Razer привезла на выставку IFA 2019 сразу ряд новых ноутбуков семейства Blade, включая самый тон...
Обзор Border Officer. Очень странная игр...
Обзор Border Officer. Очень странная игрСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая в плане идей приносит удовольствие и позитивные эмо...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtКомпания Razer официально представила ноутбук, который является геймерским устройством и при этом считает...
Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13,...
Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13,В рамках выставки IFA 2019 компания Dell представила сразу несколько новинок, среди которых ультрабуки, н...
Новое поколение Acer Swift, ConceptD, Pr...
Новое поколение Acer Swift, ConceptD, PrВыставку IFA 2019 открыла презентация next@Acer в рамках которой были представлены новые ультрабуки семей...
Обзор Monster Sanctuary. Почти как покем...
Обзор Monster Sanctuary. Почти как покемХотите собирать питомцев в виртуальном мире и получать от этого процесса массу положительных эмоций? Тогд...
Предварительный обзор MSI Optix G27C4. С...
Предварительный обзор MSI Optix G27C4. ССегодня мы с вами поговорим о максимально спорном мониторе — он обладает весьма скромной диагональю, целы...
Haier открыл Индустриальный парк в Набер...
Haier открыл Индустриальный парк в Набер28 августа в городе Набережные Челны состоялось открытие первого объекта Индустриального парка, а именно ...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?В середине лета 2018 года гонка Wreckfest вышла на персональных компьютерах и порадовала преданных фанато...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. ...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. В эру механических клавиатур, когда про мембрану уже многие попросту забыли, крупным производителям стано...
Предварительный обзор ASUS Chromebook C4...
Предварительный обзор ASUS Chromebook C4Уже завтра начинается учебный процесс и многие пользователи думают о том, какой бы ноутбук себе приобрест...
Предварительный обзор Lian Li O11 Dynami...
Предварительный обзор Lian Li O11 DynamiДавайте посмотрим на достаточно интересный современный компьютерный корпус, который создавали специально ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor