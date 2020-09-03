be quiet! представила корпус Silent Base 802

Частенько пользователи жалуются на то, что у них нет возможности приобрести корпус из белого пластика и металла, так как на рынке не так уж много качественных вариантов в таком исполнении. Теперь ситуация изменилась, так как на рынок вышел новый корпус be quiet! Silent Base 802, который выглядит просто изумительно — у него полностью белое оформление, нет ничего лишнего, все компоненты смотрятся качественно и дорого. Конечно, есть стеклянная панель на боковой грани, есть специальный отдел для блока питания и дисков, который прикрыт кожухом, есть на лицевой стороне специальная решетка, которая смотрится интересно и позволяет воздуху проходить внутрь. Это очень достойное решение, которое явно привлекает внимание аудитории.