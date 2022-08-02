be quiet! представила новые компоненты для ПК линейки FX

Компания be quiet! отпраздновала свое 20-летие и объявила о выпуске новой линейки продуктов FX. Линейка FX состоит из корпуса Pure Base 500 FX, системы охлаждения AIO Pure Loop 2 FX AIO и башенного кулера Pure Rock 2 FX.

Корпус Pure Base 500 FX предлагает те же функции, что и предшественник, но появилась подсветка. Передняя панель и четыре вентилятора Light Wings ARGB получили светодиодное освещение ARGB. Заявленная стоимость корпуса составляет 149 евро.

AIO система охлаждения Pure Loop 2 FX продается по цене 139 евро. Благодаря вентиляторам Pure Wings 2 PWM, система охлаждения для процессора обеспечивает максимальное охлаждения с низким уровнем шума.

Башенный кулер Pure Rock 2 FX также получил высокоскоростной 120-мм вентилятор Light Wings ARGB. Его цена составляет около 50 евро.