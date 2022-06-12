Лучшие телевизоры с диагональю 50 дюймов из категории "цена-качество" для фильмов, сериалов и игр

Телевизоры в современных реалиях все меньше используются для просмотра эфирной сетки ТВ-каналов. Они стали центром развлечений с доступом к различным мультимедийным источникам контента. Само качество такого контента растет, как и требования к телевизионным панелям для вывода. Сейчас разрешение 4К UHD можно называть базовым, оно перестало быть экзотикой и сейчас встречается даже в недорогом ценовом сегменте.

Лучшие телевизоры с диагональю 50 дюймов

Сегодня мы для вас подобрали сразу несколько моделей с диагональю 50 дюймов, актуальных на момент 2022 года. Все они были протестированы и изучены нашими специалистами, также при выборе руководствовались отзывами от реальных владельцев. Все они могут рассматриваться как для просмотра сериалов, так и подключения актуальных игровых консолей.

Xiaomi Mi TV P1 50 2021

Телевизоры Xiaomi предлагают хорошее сочетание стоимости и качества исполнения. Оснащен телевизор матрицей с поддержкой HDR и базовой частоты обновления 60 Гц. Есть Wi-Fi модуль, а также подключение с помощью кабеля Ethernet. Встроен декодер дя цифрового телевидения. Встроенный Smart TV на базе Android TV, список приложений можно дополнить.

Xiaomi Mi TV P1

Philips 50PUS8506 2021

Телевизоры от Philips фоновой подсветкой Ambilight. При выводе контента, расположенные на обратной стороне светодиодные ленты создают фоновую подсветку, являющуюся продолжением картинки на экране. Выглядит все это эффектно. Также в представленном телевизоре установлена быстрая матрица, отлично отображающая динамичные сцены в играх и фильмах.

Philips 50PUS8506

LG 50NANO806PA 2021 NanoCell

868732051
Матрица Nanocell является недорогой альтернативой OLED. Да она уступает в плане контрастности и реалистичности черного цвета, но заметно лучше, чем те, что ставятся в телевизоры этого ценового сегмента. Представленный в подборке телевизор интегрируется в систему умного дома и среди поддерживаемых систем есть Яндекс.Алиса. Можно будет выбрать сериал или фильм с помощью голосовой команды.

LG 50NANO806PA

Samsung UE50AU7002U 2022

Телевизоры Samsung являются одними из самых популярных на российском рынке. Эта модель относится к недорогому ценовому сегменту, оснащена подсветкой Edge LED. Используется собственная платформа Tizen с отдельным каталогом приложений. Поддерживает HDR10+.

Samsung UE50AU7002U

Polarline 50PU11TC-SM 2019

Менее известный бренд на рынке, но тем не менее за 2 года эта модель телевизора получила массу хороших отзывов от реальных пользователей. Подкупает своей невысокой стоимостью, сопоставимой с моделями с гораздо меньшей диагональю экрана. Поддерживает разрешение 4K UHD с частотой обновления 50 Гц. Есть Smart TV оболочка с приложениями. Тип матрицы MVA.

Polarline 50PU11TC-SM

Hyundai H-LED50FU7001 2021

Завершает подборку еще один недорогой вариант от Hyundai. Эта модель идет с предустановленной оболочкой от Яндекс. При наличии подписки будет полный доступ к эфирной сетке каналов, базе фильмов и сериалов в Кинопоиск, а также возможность установить дополнительные приложения. Сопровождается пультом ДУ со встроенным микрофоном. Телевизор использует матрицу хорошего качества с HDR10 и Direct LED.

Hyundai H-LED50FU7001

ПараметрXiaomi Mi TV P1 50Philips 50PUS8506LG 50NANO806PASamsung UE50AU7002UPolarline 50PU11TC-SMHyundai H-LED50FU7001
Частота обновления60 Гц60 Гц60 Гц60 Гц50 Гц60 Гц
HDRDolby Vision, HDR10+Dolby Vision, HDR10+HDR 10 ProHDR10+нетHDR10
Smart TVAndroid TVAndroid TVwebOSTizenAndroidЯндекс ТВ
Голосовое управлениеGoogleAmazon, GoogleAmazon, GoogleнетнетЯндекс
Стоимость35990 руб69100 руб56990 руб49990 руб24990 руб32290 руб
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Лучшие телевизоры с диагональю 50 дюймов из категории Лучшие телевизоры с диагональю 50 дюймов из категории "цена-качество" для фильмов, сериалов и игр
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