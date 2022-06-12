Телевизоры в современных реалиях все меньше используются для просмотра эфирной сетки ТВ-каналов. Они стали центром развлечений с доступом к различным мультимедийным источникам контента. Само качество такого контента растет, как и требования к телевизионным панелям для вывода. Сейчас разрешение 4К UHD можно называть базовым, оно перестало быть экзотикой и сейчас встречается даже в недорогом ценовом сегменте.

Xiaomi Mi TV P1 50 2021

Сегодня мы для вас подобрали сразу несколько моделей с диагональю 50 дюймов, актуальных на момент 2022 года. Все они были протестированы и изучены нашими специалистами, также при выборе руководствовались отзывами от реальных владельцев. Все они могут рассматриваться как для просмотра сериалов, так и подключения актуальных игровых консолей.Телевизоры Xiaomi предлагают хорошее сочетание стоимости и качества исполнения. Оснащен телевизор матрицей с поддержкой HDR и базовой частоты обновления 60 Гц. Есть Wi-Fi модуль, а также подключение с помощью кабеля Ethernet. Встроен декодер дя цифрового телевидения. Встроенный Smart TV на базе Android TV, список приложений можно дополнить.

Philips 50PUS8506 2021

Телевизоры от Philips фоновой подсветкой Ambilight. При выводе контента, расположенные на обратной стороне светодиодные ленты создают фоновую подсветку, являющуюся продолжением картинки на экране. Выглядит все это эффектно. Также в представленном телевизоре установлена быстрая матрица, отлично отображающая динамичные сцены в играх и фильмах.

LG 50NANO806PA 2021 NanoCell

868732051Матрица Nanocell является недорогой альтернативой OLED. Да она уступает в плане контрастности и реалистичности черного цвета, но заметно лучше, чем те, что ставятся в телевизоры этого ценового сегмента. Представленный в подборке телевизор интегрируется в систему умного дома и среди поддерживаемых систем есть Яндекс.Алиса. Можно будет выбрать сериал или фильм с помощью голосовой команды.

Samsung UE50AU7002U 2022

Телевизоры Samsung являются одними из самых популярных на российском рынке. Эта модель относится к недорогому ценовому сегменту, оснащена подсветкой Edge LED. Используется собственная платформа Tizen с отдельным каталогом приложений. Поддерживает HDR10+.

Polarline 50PU11TC-SM 2019

Менее известный бренд на рынке, но тем не менее за 2 года эта модель телевизора получила массу хороших отзывов от реальных пользователей. Подкупает своей невысокой стоимостью, сопоставимой с моделями с гораздо меньшей диагональю экрана. Поддерживает разрешение 4K UHD с частотой обновления 50 Гц. Есть Smart TV оболочка с приложениями. Тип матрицы MVA.

Hyundai H-LED50FU7001 2021

Завершает подборку еще один недорогой вариант от Hyundai. Эта модель идет с предустановленной оболочкой от Яндекс. При наличии подписки будет полный доступ к эфирной сетке каналов, базе фильмов и сериалов в Кинопоиск, а также возможность установить дополнительные приложения. Сопровождается пультом ДУ со встроенным микрофоном. Телевизор использует матрицу хорошего качества с HDR10 и Direct LED.