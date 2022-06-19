Лучший телевизор для кухни в 2022. Экспертный и народный рейтинг

Чаще всего на кухню устанавливаются телевизоры с диагональю до 24 дюймов. Связано это с ограниченной площадью комнаты и малым расстоянием до установленной панели. При подборе телевизора оптимально выбрать решения с актуальными типами матрицы с целью обеспечить читаемость картинки с разных частей кухни. С учетом текущих трендов оптимально выбирать модели со Smart TV, так помимо эфирной сетки каналов можно будет смотреть фильмы и сериалы со стриминговых сервисов без рекламы, а также включать Youtube, как с развлекательными роликами, так и различными рецептами.

Лучший телевизор для кухни в 2022. Экспертный и народный рейтинг

Мы подобрали для вас лучшие модели с диагональю 24 дюйма по мнению экспертов, пользователей и на основе проведенных нами тестов.

Hyundai H-LED24FT2001

Недорогой телевизор с разрешением 1366х768 пикелей. LED-подсветка с яркостью до 200 кд/м2. У него есть встроенный декодер для цифровой эфирной сетки. Разместить можно будет как на ровной поверхности, так и VESA-совместимом кронштейне. Из минусов можно отметить встроенные динамики с сильным смещение в верхние частоты.

Thomson T24RTE1280

Еще одна недорога модель со схожим типом матрицы с уровнем максимальной яркости до 230 кд/м2. Он рассчитан на вывод эфирной сетки каналов. Имеется встроенный декодер. Без Smart TV, но есть USB-разъем, позволяющий воспроизводить фильмы и сериалы, записанные на флешку.

HARPER 24R490T

Проста модель с базовой матрицей. Есть многоканальный звук с максимальной мощностью до 6 Вт. Располагает декодером цифровой сетки каналов, HDMI разъемом и USB, распознающим мультимедийные файлы с флешки. Классический внешний вид и возможность установить на VESA-кронштейн.

HARPER 24R490T

STARWIND SW-LED24BB201

Этот телевизор часто продается со скидкой, можно найти за 9000 рублей. При этом у него также есть USB для флешки. На борту у него матрица с HD-разрешением и LED-подсветкой. Smart TV нет. Согласно отзывам в популярных маркетплейсах у него хорошие отзывы. Из недостатков отмечается качество встроенной акустики, но это частая проблема у телевизоров.

STARWIND SW-LED24BB201

Hyundai H-LED24FS5001

При небольшой стоимости этот телевизор умеет подключаться к Интернету через Rj-45 или WI-FI с диапазоном 2.4 ГГц. Его преимуществом является Smart TV с оболочкой от Яндекса. Есть голосовое управление через пульт. Для ТВ-каналов не требуется оплата тарифа у кабельного провайдера, также есть доступ к базе фильмов и сериалов в Кинопоиск.

LG 24TL520V-PZ

Эта модель от более раскрученного бренда, но и стоимость ее выше. Из отличий выделяется акустика с поддержкой Dolby Digital Plus и Virtual Surround. Также выше яркость, установленной матрицы и шире углы обзора. Из недостатков – отсутствие Smart TV. Компенсировать может два полноразмерных USB со встроенным декодером.

ПараметрHyundai H-LED24FT2001Thomson T24RTE1280HARPER 24R490TSTARWIND SW-LED24BB201Hyundai H-LED24FS5001LG 24TL520V-PZ
Частота матрицы60 Гц60 Гц60 Гц60 Гц60 Гц50 Гц
Максим.яркость200 кд/м2230 кд/м2200 кд/м2220 кд/м2200 кд/м2250 кд/м2
Время отклика8.5 мс6.5 мс6.5 мс9.5 мс8.5 мс5 мс
Динамики4 Вт16 Вт6 Вт6 Вт4 Вт10 Вт
Smart TVНетНетНетНетЯндекс.ТВНет
Стоимость10400 руб11900 руб9750 руб8990 руб11900 руб19990 руб
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