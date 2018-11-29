darkFlash Skywalker полностью из стекла

За последнее время мы видели множество разнообразных компьютерных корпусов, которые стоят вашего внимания. Большая часть производителей работает над тем, чтобы порадовать нас классным дизайном и стеклом со всех сторон. Новинка под названием darkFlash Skywalker является настоящим лидером в этом плане — здесь стекло и на фронтальной панели, и на боковой. Выглядит такое решение крайне привлекательным и стильным, плюс внутри можно поставить до пяти вентиляторов с RGB подсветкой и получить от этого эстетическое удовлетворение. Точной стоимости продукта пока что никто не называет, но здесь толстый металл, много закаленного стекла, так что ожидать бюджетной цены я бы не стал. Будем надеяться, что новинка поступит в продажу в нашей стране и можно будет заказать darkFlash Skywalker.