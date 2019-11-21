ELARI совместно с Tuya представила роботы-пылесосы с голосовым управлением и другие умные устройства

19 ноября в Москве прошла презентация российской компании ELARI, в рамках которой было подписано соглашение с Tuya — крупнейшей глобальной AI+IOT платформой. Благодаря данному сотрудничеству под брендом ELARI теперь можно приобрести полезные устройства для умного дома: колонку, розетки, лампочки, камеру наблюдения, датчик температуры и влажности, датчик движения, датчики открытия дверей, «умную» кнопку и роботы-пылесосы. Со временем этот список будет пополняться.

Сегмент умных устройств для дома неуклонно растет, ведь от это действительно упрощает жизнь дает больший комфорт. Если говорить в цифрах, то сейчас больше 10% пользователей используют «умную» колонку с Алисой каждый день, а за полгода среднее количество используемых умных устройств для дома увеличилось с 1,6 до 4.

Все умные устройства ELARI работают с Алисой

Особенность всех умных устройств ELARI заключается в том, что они поддерживают работу с голосовым ассистентом Алиса от Яндекса. Это значительно расширяет список сценариев использования. К примеру, можно попросить Алису приглушить свет на кухне, выключить розетку, изменить температуру батарей. Также можно настроить помощника так, чтобы при команде «Алиса, я ухожу» — система запустила робота-пылесоса, выключила свет и кондиционер, включила камеру наблюдения и датчики движения, перекрыла водоснабжение.

Умная колонка ELARI SmartBeat

Хоть и всеми модулями можно полноценно управлять через мобильное приложение Яндекс, все же намного удобнее и приятнее давать команды из любой точки дома с помощью колонки ELARI SmartBeat. Она представляет собой беспородную Bluetooth-колонку, которая способна проработать до 5 часов с включенным Wi-Fi и до 8 часов без него. Ее мощность составляет 5 Вт, и если этого недостаточно, то колонку можно подключить к домашнему кинотеатру. Вместе с ELARI SmartBeat в подарок идет 3 месяца подписки Яндекс.Плюс.

Умные пылесосы ELARI SmartBot и ELARI SmartBot Turbo

Главными новинками вечера стали роботы-пылесосы с голосовым управлением ELARI SmartBot и ELARI SmartBot Turbo. Модели имеют минималистичный компактный дизайн, позволяющий пролезать под низкую мебель. С помощью пылесоса можно произвести сухую и влажную уборку и для последней есть встроенный резервуар для воды, а также специальные комплектные насадки. С помощью той же Алисы можно настроить различные голосовые команды.Модели SmartBot и SmartBot Turbo. будут продаваться в белых, черных и красных цветах по цене 10 990 рублей и 15 990 рублей соответсвенно.

Умные лампочки с разными цоколями

У Elari имеются лампочки с двумя типами цоколей: Е27 и GU10. Обе лампочки поддерживают работу с Алисой и могут по команде менять яркость и уровень температуры света. Первая лампочка имеет номинальный световой поток в 470 лм, температуру света в 4000 к, мощность в 6 Вт и настраиваемую цветовую RGB-палитру.Вторая же оснащена диапазоном температуры от 2700 K до 6500 K, мощностью 4,5 Вт и регулируемый световой поток в 380 лм.

Умные розетки Smart Socket и Dual Smart Socket

Обе модели вставляются в обычные розетки и подключаются к системе ямного дома по Wi-Fi. Через приложение можно включить или выключить розетку и устанавливать таймер использования. Данное решение будет очень кстати для тех, кто перед выходом из квартиры забывает выключить утюг.Также под каждой розеткой есть USB разъем мощностью в 2 А.