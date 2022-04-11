iFixit будет продавать оригинальные детали Google Pixel для самостоятельного ремонта

Оригинальные детали Google Pixel будут включать аккумуляторы, сменные дисплеи, камеры и многое другое, которые будут доступны либо по отдельности, либо в наборах iFixit Fix Kit , которые включают в себя как детали, так и инструменты, необходимые для выполнения ремонта. «Мы хотим, чтобы у вас был отличный опыт работы с вашим телефоном Pixel, а также простой доступ к высококачественному и безопасному ремонту устройства. Вот почему мы работаем с iFixit, чтобы облегчить независимым специалистам по ремонту и опытным пользователям с соответствующим техническим опытом доступ к оригинальным запчастям Pixel».