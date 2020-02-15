iFixit назвали Motorola Razr «самой сложной телефонной штуковиной»

Ребята из iFixit разобрали складную новинку от Motorola. Фактически, iFixit назвал Motorola Razr «самой сложной телефонной штуковиной, которую мы когда-либо разбирали».

Смартфон Motorola Razr получил 1 балл из 10 возможных за ремонтопригодность от iFixit, самый низкий из возможных. Для сравнения, Samsung Galaxy Fold заработал 2 балла.

Одной из причин низкого результата является обильное использование клея Motorola, что затрудняет открытие корпуса в самом начале. В телефоне также используется большое количество гибких кабелей, которые можно случайно повредить. Порт зарядки также припаян непосредственно к основной плате, и даже замена батареи требует почти полной разборки.

Тем не менее, iFixit похвалил Motorola за «многочисленные технические достижения», и даже после трудностей, с которыми столкнулась специалисты, он отмечает, что удивлен, что Motorola предлагает заменить экраны всего за $ 299.