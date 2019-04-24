iFixit оправдала Galaxy Fold

Компания iFixit разобрала смартфон Galaxy Fold и постаралась выяснить, почему новинка от Samsung поломалась почти у всех, кто ее получил. Оказалось, что дело не в неряшливости корейской компании, а в том, что смартфон основан на OLED-дисплее, а он сам по себе гораздо тоньше, чем ЖК-панели. Соответственно, после длительного использования устройство просто не выдерживало нагрузку и трескалось или деформировалось, что портило картинку. Конечно, компания исправит эту проблему в ближайшем будущем, может просто поменяет матрицу в экране, но главное здесь то, что Samsung не проворонила свою возможность. Смартфон не идеален, но он очень хорош и если его доработать, то получится очень даже неплохо. Ждем с большим нетерпением.