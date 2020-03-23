iLife A9s - лучший робот-пылесос

iLife A9s — новый робот-пылесос с системой определения окружающего пространства, поддержкой влажной уборки и управлением через смартфон. Этот домашний помощник появился в продаже только в феврале, но в честь своего дня рождения производитель отдаёт его со скидкой 22%.Одной из ключевых особенностей iLife A9s стала поддержка влажной уборки с вибрирующим резервуаром для воды. Это позволяет устройству имитировать движения человека при мытье пола — пылесос удерживает ткань в тесном контакте с поверхностью и тщательно очищает каждый участок. А малая высота робота — 7,6 см — позволяет ему проезжать под мебелью.Система CyclonePower выполняет очистку в три этапа: специальные боковые щётки сметают мусор и пыль по пути следования пылесоса, валиковая щётка подбирает их, а затем всё это попадает в пылесборник объёмом 600 мл.Управление роботом осуществляется с помощью мобильного приложения, в котором можно выбрать режим и расписание работы, контролировать подачу воды и просматривать маршрут уборки.При низком заряде аккумулятора предусмотрен режим автоматического возвращения к док-станции. Отдельно стоит сказать о возможности использования специального гаджета Electrowall, который создаёт невидимую границу для пылесоса, чтобы тот не заезжал в нежелательные части помещения.С 28 по 31 марта цена iLife A9s в официальном магазине производителя на AliExpress составляет $256,90.