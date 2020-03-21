iLife V8c новый бюджетный робот-пылесос

Дизайн

В начале марта 2020 года китайская компания iLife пополнила собственную линейку роботов-пылесосов, выпустив новую бюджетную модель iLife V8c. Этот робот примечателен несколькими важными особенностями. Во-первых, он недорогой. Со скидками на Tmall по акции его можно приобрести около 9 тыс. рублей. Во-вторых, он стильный. Черно-красный цвет корпуса в сочетании со всего одной кнопкой управления на верхней панели придают дизайну некой изюминки. Ну и, в-третьих, робот оснащен вполне конкурентоспособными (для своего ценового сегмента) характеристиками и функции. Подробный обзор iLife V8c поможет Вам определиться, стоит ли покупать этот робот-пылесос.Начнем обзор с внешнего вида робота. Как уже было сказано ранее, сверху на корпусе размещена всего одна кнопка управления: «Старт/Пауза» и логотип компании по центру. Пылесборник извлекается сбоку, это достаточно удобно, ведь мусор не будет рассыпаться при извлечении контейнера для очистки.

Спереди установлен механический бампер для определения препятствия, сбоку находится разъем для ручной зарядки и кнопка включения/выключения робота-пылесоса.

Снизу размещены колеса, 2 боковые щетки, всасывающее отверстие по центру, клеммы для зарядки на базе и поворотный ролик.

Технические характеристики

Снизу размещены колеса, 2 боковые щетки, всасывающее отверстие по центру, клеммы для зарядки на базе и поворотный ролик.Характеристики этого робота-пылесоса вполне соответствуют его стоимости, а некоторые даже приятно удивили. Например, объем пылесборника составляет 750 мл, это достаточно много по сравнению с аналогами. Обычно контейнер для мусора в бюджетных моделях составляет 400-600 мл.

Из остальных характеристик хотелось бы выделить время работы до 2 часов, время зарядки до 350 мин, мощность всасывания до 900 Па и аккумулятор емкостью 2600 мА*ч. Важно отметить, что уровень шума не превышает 72 дБ, а преодолеваемость препятствий достигает 15 мм.

Возможности

Робот-пылесос iLife V8c оснащен датчиками для навигации, алгоритм движения в автоматическом режиме хаотичный. Однако дополнительно предусмотрена локальная уборка (когда робот движется по спирали) и режим уборки вдоль стен. iLife V8c отлично справится с уборкой небольших помещений площадью от 50 до 80 кв.м.

Важным достоинством этой модели, учитывая столь низкую цену, является автоматическая зарядка на базе и управление с пульта ДУ. Не каждый робот-пылесос до 10 тыс. рублей может похвастаться таким функционалом. Кроме этого, робот может программироваться на уборку по расписанию. Вы можете настроить график уборки таким образом, чтобы робот включался в то время, пока все жильцы на работе. Это очень удобно, а главное – шум не будет отвлекать в тот момент, когда хочется отдохнуть.

В целом, весь стандартный набор функций присутствует в этом роботе, так что с автоматическим поддержанием чистоты он справится, если придерживаться рекомендаций по эксплуатации.