iOS 15.1.1 исправляет неприятный баг на iPhone 12 и 13

Apple выпустила операционную систему iOS 15.1.1, и вы можете смело установить ее, если ваш iPhone 12 или iPhone 13 самопроизвольно сбрасывает звонки. Обновление содержит исправления ошибок, специально предназначенные для последних моделей телефонов Apple, в том числе одну, предназначенную для исправления бага при сбрасывании вызовов — у многих пользователей на новых смартфонах в случайном порядке входящие звонки могли прекращаться без действий самого пользователя. Стоит отметить, что данный релиз выходит почти через месяц после того, как технический гигант выпустил iOS 15.1, в которой появилась долгожданная функция SharePlay. SharePlay позволяет смотреть фильмы и шоу или слушать музыку с друзьями во время звонка FaceTime. Вы также можете отправить все, что смотрите на iPhone, на Apple TV.

И хотя iOS 15.1.1 является довольно незначительным обновлением (если у вас не возникало серьезных проблем с отключенными вызовами на вашем телефоне), ожидается, что iOS 15.2 принесет некоторые более важные функции. Как сообщает информационное издание MacRumors, готовящееся к выпуску программное обеспечение добавит поиск по плейлисту в приложение Apple Music и возможность массового переименования тегов в приложении напоминаний. Система также покажет, когда игра находится в Apple Arcade, и настроит переключатель режима макросъемки. К сожалению, iOS 15.2 все еще находится в стадии бета-тестирования, так что чего-то действительно нового придётся ещё подождать.
Комментарии и отзывы iPhone 12
Infinix Note 11 Pro получил 120-Гц экран…
Infinix Note 11 Pro получил 120-Гц экранКомпания Infinix официально представила смартфон Note 11 Pro, цена которого пока не раскрывается. Новинку…
Характеристики vivo X70 слили в сеть…
Характеристики vivo X70 слили в сетьКитайский производитель мобильных телефонов Vivo планирует запустить серию vivo X70 в ближайшие дни — сма…
Стала известна российская цена Honor 50…
Стала известна российская цена Honor 50Сетевые источники раскрыли российские цены на смартфоны Honor 50 и Honor 50 Lite, чья презентация заплани…
Lenovo Legion 3 Pro получит SoC Snapdragon 898…
Lenovo Legion 3 Pro получит SoC Snapdragon 898Компания Lenovo объявила о том, что её следующий геймерский смартфон Legion 3 Pro получит топовую платфор…
Анонсирован бюджетный смартфон Infinix Smart 5 Pro с Android…
Анонсирован бюджетный смартфон Infinix Smart 5 Pro с AndroidInfinix представила новый смартфон начального уровня Infinix Smart 5 Pro. Это устройство под управлением …
Представлен ноутбук Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen Edition…
Представлен ноутбук Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen EditionКомпания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga 13s 2021 Ryzen Edition, которая появится в п…
Samsung разработала процессор Exynos 1280 для доступных смар…
Samsung разработала процессор Exynos 1280 для доступных смарИнсайдер с информационного ресурса Ice Universe сообщил, что южнокорейский гигант Samsung работает над но…
Huawei Nova Y60 оценен в 260 долларов…
Huawei Nova Y60 оценен в 260 долларовКомпания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei Nova Y60, которая оценена в Южной Африке …
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFCОбзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFC
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor