iOS 15.1.1 исправляет неприятный баг на iPhone 12 и 13

Apple выпустила операционную систему iOS 15.1.1, и вы можете смело установить ее, если ваш iPhone 12 или iPhone 13 самопроизвольно сбрасывает звонки. Обновление содержит исправления ошибок, специально предназначенные для последних моделей телефонов Apple, в том числе одну, предназначенную для исправления бага при сбрасывании вызовов — у многих пользователей на новых смартфонах в случайном порядке входящие звонки могли прекращаться без действий самого пользователя. Стоит отметить, что данный релиз выходит почти через месяц после того, как технический гигант выпустил iOS 15.1, в которой появилась долгожданная функция SharePlay. SharePlay позволяет смотреть фильмы и шоу или слушать музыку с друзьями во время звонка FaceTime. Вы также можете отправить все, что смотрите на iPhone, на Apple TV.

И хотя iOS 15.1.1 является довольно незначительным обновлением (если у вас не возникало серьезных проблем с отключенными вызовами на вашем телефоне), ожидается, что iOS 15.2 принесет некоторые более важные функции. Как сообщает информационное издание MacRumors, готовящееся к выпуску программное обеспечение добавит поиск по плейлисту в приложение Apple Music и возможность массового переименования тегов в приложении напоминаний. Система также покажет, когда игра находится в Apple Arcade, и настроит переключатель режима макросъемки. К сожалению, iOS 15.2 все еще находится в стадии бета-тестирования, так что чего-то действительно нового придётся ещё подождать.