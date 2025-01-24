iPad 11 не будет поддерживать ИИ-функции

В начале текущего месяца появились сообщения о том, что базовая версия iPad 11 от Apple будет поддерживать технологию Apple Intelligence. Однако, согласно последней информации, это устройство останется единственным в линейке компании без поддержки этой функции. Ранее ожидалось, что iPad 11 будет оснащён новейшим чипом A17 Pro, базовым процессором компании, разработанным для расширения возможностей искусственного интеллекта. Однако теперь сообщается, что iPad 11 получит устаревший чип A16 Bionic, который недостаточно мощен для совместимости с Apple Intelligence. iPad 11 будет представлять собой начальный уровень линейки планшетов Apple с современным дизайном, схожим с iPad Air, но с заметно более скромной производительностью из-за использования старого чипа.

Судя по всему, компания продолжит традицию и предложит устройство как базовую модель, которая сможет работать на iPadOS 18, но не будет поддерживать Apple Intelligence. Примечательно, что A16 Bionic используется в iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, а также в iPhone 15 и iPhone 15 Plus, то есть это достаточно производительное решение на самом деле, но запускать ИИ-функции данный процессор не сможет при всём желании. Минимальные требования Apple для поддержки Apple Intelligence — чип A17 Pro и не менее 8 ГБ оперативной памяти. Но новый iPad 11 будет оснащён всего 6 ГБ оперативной памяти, что делает устройство непригодным для передовых технологий производителя. И это немного грустно.
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