iPad Air не получит дисплей Mini LED

На прошлой неделе множество источников сообщали, что компания Apple планирует использовать оставшиеся дисплеи Mini LED от своего текущего iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма для предстоящего iPad Air с аналогичной диагональю (что логично). Это было бы очень заметным улучшением качества дисплея по сравнению с существующей моделью iPad Air, но, кажется, инсайдеры немного ошиблись и на деле ничего подобного не будет реализовано. Сегодня известный инсайдер Росс Янг из Display Supply Chain Consultants сообщил, что iPad Air с диагональю дисплея 12,9 дюймов на самом деле не будет использовать панели Mini LED — вместо этого он получит совершенно обычный IPS LCD, как у текущего iPad Air. Предположительно, такой шаг был предпринят из-за высокой стоимости экранов Mini LED, хотя если они были изготовлены для текущего поколения iPad Pro, то это не должно иметь значения, поскольку лучши использовать их сейчас, чем просто складировать на складе производителя и затем спустя пару лет выбросить.

Но на самом деле этим дисплеям нашли применение — новый iPad с дисплеем Mini LED и диагональю 12,9 дюйма будет представлена осенью вместе с новым iPhone, но это будет не iPad Air. Соответственно, пользователи, которые надеялись получить достаточно интересный планшет с топовым дисплеем слегка разочаровались, потому что они получат просто хороший планшет с тем же дисплеем. С другой стороны, нельзя сказать, что текущий iPad Air плохой — у него прекрасный дисплей флагманского уровня.
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