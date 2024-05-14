iPad Air получит процессор M3

Если верить информации западных журналистов, следующее поколение планшетных компьютеров iPad Air получит архитектуру по технологическому процессу в 3 нм от компании Apple. Вероятно, речь идёт о процессоре М3, потому что других вариантов у производителя пока что просто нет. Стоит напомнить, что компания Apple объявила о новой серии процессоров M3 менее года назад, но компания решила пойти дальше и представить чип M4 — его показали на запуске новых моделей iPad Pro с OLED-экранами. Это довольно интересно, поскольку компания пропустила чип M3, который должны были установить в новые модели iPad Pro. Соответственно, следующее обновление iPad Air от Apple будет оснащено чипом M3, возможно, тем же чипом, который используется в базовых моделях MacBook Air и Pro.

Переход от M1 или M2 к новому чипу M3 предоставит огромный прирост производительности, поскольку это позволит перенести линейку iPad Air с архитектуры 5 нм на 3 нм. Это позволит не только улучшить производительность Air, но и обеспечит повышенную энергоэффективность. Но поскольку Apple анонсировала iPad Air на М2 всего неделю назад, можно предположить, что обновление линейки не произойдёт до следующего года. Это также означает, что компания будет держать iPad Air на шаг позади моделей Pro в плане процессоров. Но это весьма логичное решение на самом деле, потому что Pro-планшет на то и Pro, чтобы иметь максимальный набор возможностей и технологий, которых нет у многих конкурентов даже внутри линейки продуктов Apple.
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