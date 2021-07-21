iPad Mini показали на свежих рендерах

Ходили слухи, что Apple вскоре выпустит модель планшета iPad Mini следующего поколения, которая даже несколько раз просочилась в сеть. Теперь новый отчет от информационного издания 9to5Mac раскрыл более подробную информацию об этом грядущем планшете. В отчете со ссылкой на источники говорится, что будущий iPad Mini будет иметь кодовое название J310. Это также подтверждает, что планшет будет оснащен чипсетом Apple A15 Bionic, который, как ожидается, также будет работать в грядущей линейке iPhone 13. Компания может выпустить версию A15X для новых моделей iPad, которые появятся в этом году. Инсайдер также подтвердил то, что было сказано ранее об устройстве — планшет будет иметь дизайн, аналогичный iPad Air четвертого поколения. Но на этот раз на iPad Mini не будет кнопки «Домой», и, кроме того, лицевые панели вокруг дисплея стали тоньше и однороднее.

Ещё сообщается, что продукт теперь будет поставляться с портом USB Type-C вместо фирменного порта Lightning. Помимо этого, в новом отчете также утверждается, что технологический гигант из Купертино в сентябре выпустит обновленную версию 10,2-дюймового iPad начального уровня, который будет работать на чипсете Apple A13 Bionic, внешне похожем на модель iPad Air 3, выпущенная в 2019 году. К сожалению, пока что нет ни официальных комментариев от производителя, ни возможности узнать цены на будущие продукты компании. Просто нужно ждать официального релиза и тогда можно будет говорить о том, что из себя представляет планшет.