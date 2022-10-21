iPad Pro может получить ОС от MacBook

Совсем недавно компания Apple официально представила миру свой новый планшетный компьютер iPad Pro на процессоре М2, который обладает приличной производительностью, пусть она и сильно не отличается от предыдущего процессора. Но теперь инсайдеры рассказали о том, что им удалось обнаружить весьма интересный кусок кода, который указывает, что компания Apple на самом деле уже тестирует операционную систему от MacBook на планшете iPad Pro, так что в ближайшем будущем, возможно, в следующем поколении, планшет получит полноценную операционную систему от ноутбука. Это в каком-то смысле крайне интересное решение, так как планшет на текущий момент обладает более чем внушительной производительностью, но при этом операционная система у него просто провальная.

Дело в том, что хотя производительность планшетов от поколения к поколению растёт, предоставляя пользователю потенциально безграничные пространства для творчества или работы, операционная система планшета не способна раскрывать и половину мощности этого чипа. В результате никакой многозадачности, возможности работать с продвинутым софтом и прочих приятных бонусов нет — пользователь получает безумно производительный планшет для просмотра фильмов. Если же компания Apple перенесет на это устройств полноценную операционную систему с ноутбука, то это позволит совершенно иначе смотреть на планшеты iPad Pro. Да и производителю будет немного проще объяснить, почему планшет стоит дороже ноутбука.
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