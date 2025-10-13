iPad Pro на M5 случайно выставили на продажу

Совсем недавно в сети появилось видео распаковки планшета iPad Pro на M5, причём ещё до его официального анонса. Это ясно показало, что обновлённая линейка уже готова к отправке в разные регионы. Дополнительным подтверждением скорого релиза стала информация на сайте оператора AT&T — там на короткое время появилась страница с упоминанием устройства, которую затем быстро удалили. Трудно сказать, была ли это случайная ошибка компании или заранее продуманный ход для подогрева интереса перед запуском. И iPad Pro M5, и MacBook Pro M5 в последние дни активно фигурируют в утечках, что говорит о скором официальном анонсе — скорее всего, Apple уже готовит пресс-релизы. Согласно данным MacRumors, в исчезнувшем разделе сайта AT&T было написано: «Shop Apple iPad Tablets: iPad Pro M5 Pre-Order Soon», а также опубликован соответствующий скриншот.

При более детальной проверке выяснилось, что никаких реальных товарных страниц с M5 iPad Pro на сайте AT&T нет, однако сам факт этой публикации можно считать серьёзным подтверждением скорого запуска новых планшетов. По данным источника, утечка могла быть частью преждевременной SEO-кампании, призванной привлечь внимание потенциальных покупателей, планирующих обновиться до iPad Pro на M5. Согласно видео распаковки, прирост вычислительной мощности у нового iPad Pro по сравнению с M4 оказался незначительным, зато графическая производительность выросла значительно — примерно на 34 процента по результатам теста AnTuTu.