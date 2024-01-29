iPad Pro не получил установки софта из сторонних источников

Специалисты из отрасли мобильных технологий сообщили, что у компании Apple есть время до 6 марта, чтобы выполнить все требования Евросоюза в рамках нового закона, в рамках которого компанию вынуждают разрешить установку приложений из сторонних источников на iPhone. И хотя владельцы iPhone получат столь важное для многих преимущество, компания Apple не собирается внедрять аналогичные нововведения для iPad. Стоит напомнить, что iOS и iPadOS были долгое время тесно связаны, но теперь компания планирует дифференцировать эти две платформы с релизом iOS 17.4 и iPadOS 17.4. Соответственно, те преимущества и новшества, которые компания реализовала в смартфонах iPhone, для планшетов iPad представлены не будут — теперь это две совершенно разные ветки продукции бренда.

И, естественно, существует причина, по которой Apple внедряет изменения, предписанные ЕС, в iPhone, но не в iPad. ЕС классифицирует iOS как платформу-посредника в рамках Digital Markets Act, однако iPadOS является совершенно другой платформой для ЕС, что означает, что компания не обязана вносить те же изменения в iPad. Это довольно спорный момент, потому что загрузка приложений на этих устройствах реализована в едином формате через один и тот же магазин, так что производителю придётся существенно менять структуру кода и предоставления услуг, дабы рассоединить планшеты и смартфоны. Возможно, в будущем сайдлоадинг будет доступен и на планшетах, но пока что это лишь предположение.
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