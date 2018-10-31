iPad Pro не работает со старыми стилусами

Буквально вчера вечером прошла презентация компании Apple, в ходе которой нам поведали о новом планшетном компьютере iPad Pro. Он выглядит очень круто и интересно, у него громадная производительность и вообще масса различных преимуществ. Помимо этого, компания анонсировала новый стилус, который умеет примагничиваться к корпусу планшета и заряжаться от его корпуса по беспроводной сети. Все очень круто, однако оказалось, что старый стилус компании Apple с этим планшетом уже не работает. Почему так получается никто не сказал, ведь ничего нового, помимо зарядки, в новом стилусе нет, это просто карандаш для рисования на экране планшета. Но, теперь пользователи всерьез забеспокоились, ведь не сильно хочется покупать еще один карандаш, когда у тебя уже есть старый. Будем следить за развитием событий, чтобы узнать все новости.