iPad Pro получил новый чип N1

Новый iPad Pro с процессором M5 стал первым планшетом Apple, официально поддерживающим протокол умного дома Thread. Устройство оснащено новым сетевым чипом N1, который добавляет поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread — трёх ключевых технологий, на которых базируется стандарт Matter для умных устройств. Хотя, по слухам, у некоторых прошлых моделей iPad и Mac уже были встроенные радиомодули Thread, именно этот планшет впервые получил официальное подтверждение поддержки протокола в технических характеристиках. Это может стать шагом к возвращению iPad в роль домашнего хаба для управления системой Apple Home.

Однако на данный момент это нововведение не приносит заметных изменений. Apple пока не объяснила, зачем добавила Thread в новый iPad, как ранее не объясняла появление этой технологии в iPhone 15 Pro. Наиболее вероятный сценарий тот же — iPad Pro сможет использоваться для первоначальной настройки устройств умного дома, поддерживающих Thread, даже если у пользователя нет специального маршрутизатора Thread Border Router. Это значительно упростит процесс подключения умных ламп, замков или розеток, ведь теперь не нужно будет покупать дополнительное оборудование для их активации. Правда, часть функций может быть недоступна до установки полноценного маршрутизатора. Сам iPad не сможет работать в роли Thread Border Router, поскольку такие устройства должны постоянно находиться под питанием. Но это всё равно огромный шаг вперёд.
