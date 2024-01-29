iPad Pro получит OLED-дисплей и М3-процессор

Если верить данным поставщиков секретной информации, компания Apple планирует модернизировать модели iPad Pro, iPad Air и MacBook Air в ближайшем будущем — вероятно, уже весной этого года (ранее поступали данные о том, что компания, вероятно, намерена выпустить новые устройства в марте или апреле). Кроме того, теперь появилась информация о том, что Apple собирается запустить iPad Pro с OLED-экраном, а также iPad Air 6 и модели MacBook Air с чипом M3, что позволит привлечь внимание покупателей к этому вопросу — на текущий момент продажи у компании достаточно посредственные.

Ожидается, что новые модели iPad Pro получат значительный редизайн — компания представит совершенно переработанный корпус и немного увеличенный дисплей. Однако основным нововведением станет OLED-дисплей. Предполагается, что компания выпустит обе модели iPad Pro с новой технологией OLED-дисплеев, прекратив выпускать 11-дюймовую версию планшета с более посредственной матрицей на базе технологии LCD. Больший дисплей, вероятно, будет сопровождаться более тонкими рамками и датчиками Face ID, расположенными сверху при альбомной ориентации планшетного компьютера. Также ранее предполагалось, что модели iPad Pro с OLED-дисплеем будут поддерживать технологию MagSafe для беспроводной зарядки, но пока что это всё лишь информация от инсайдеров и никто на самом деле точно сказать не может какими будут планшеты нового поколения. Обычно сливы в этом вопросе частенько промахиваются.