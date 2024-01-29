iPad Pro получит OLED-дисплей и М3-процессор

Если верить данным поставщиков секретной информации, компания Apple планирует модернизировать модели iPad Pro, iPad Air и MacBook Air в ближайшем будущем — вероятно, уже весной этого года (ранее поступали данные о том, что компания, вероятно, намерена выпустить новые устройства в марте или апреле). Кроме того, теперь появилась информация о том, что Apple собирается запустить iPad Pro с OLED-экраном, а также iPad Air 6 и модели MacBook Air с чипом M3, что позволит привлечь внимание покупателей к этому вопросу — на текущий момент продажи у компании достаточно посредственные.

Ожидается, что новые модели iPad Pro получат значительный редизайн — компания представит совершенно переработанный корпус и немного увеличенный дисплей. Однако основным нововведением станет OLED-дисплей. Предполагается, что компания выпустит обе модели iPad Pro с новой технологией OLED-дисплеев, прекратив выпускать 11-дюймовую версию планшета с более посредственной матрицей на базе технологии LCD. Больший дисплей, вероятно, будет сопровождаться более тонкими рамками и датчиками Face ID, расположенными сверху при альбомной ориентации планшетного компьютера. Также ранее предполагалось, что модели iPad Pro с OLED-дисплеем будут поддерживать технологию MagSafe для беспроводной зарядки, но пока что это всё лишь информация от инсайдеров и никто на самом деле точно сказать не может какими будут планшеты нового поколения. Обычно сливы в этом вопросе частенько промахиваются.
iPad Pro не получил установки софта из сторонних источников…
Специалисты из отрасли мобильных технологий сообщили, что у компании Apple есть время до 6 марта, чтобы в…
Vivo Pad 3 получит флагманский процессор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что грядущий планшет Vivo Pad 3 получит флагманскую …
Глобальную версию Huawei MatePad Pro 13.2 оценили в 1000 евр…
Компания Huawei представила глобальную версию планшета MatePad Pro 13.2, которая появится в европейской п…
Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab K11…
Компания Lenovo представила планшет Tab K11, который относится к сегменту доступных устройств. Новинку ос…
Глобальная версия Huawei MatePad Pro 13.2 готова к выходу …
Компания Huawei объявила, что глобальная версия планшета Huawei MatePad Pro 13.2 будет официально предста…
Планшет OPPO Pad Air 2 получит экран с разрешением 2,4K…
Компания OPPO раскрыла главные характеристики планшета Pad Air 2, официальный релиз которого состоится уж…
Apple готовит складной iPad в 2026 году…
Есть информация от надёжного источника о том, что компания Apple впервые перейдёт от технологии miniLED к…
Oppo Pad Air2 появился в продаже …
Компания Oppo выпустила в китайскую продажу планшет Pad Air2, который был представлен несколько дней наза…
Обзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для домаОбзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для дома
Планшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTEПланшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTE
Домашний планшет для развлечений. Обзор Honor Pad X9Домашний планшет для развлечений. Обзор Honor Pad X9
Обзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 ГцОбзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 Гц
Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor