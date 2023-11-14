iPad Pro получит OLED-дисплей и очень сильно подорожает

Согласно последним данным от информационного издания Bloomberg, Apple обновит всю линейку iPad в следующем году. Производитель делает ставку на OLED-панели нового поколения. которые, вероятно, будут пользоваться определённым спросом на рынке, но есть момент, про который многие забывают. Всё дело в стоимости такой панели, которая из-за современных технологий является очень сложным технологическим продуктом. Аналитики считают, что новая панель может обойтись производителю в сотни долларов, а если учитывать, что обычно компания на iPad зарабатывает примерно 500% от себестоимости, то цена нового планшета может легко перевалить за 1800 долларов. Это неприятная новость, но нужно понимать, что и планшет уже не тот, что раньше.

Это лет пять назад планшеты воспринимали как возможность посмотреть видео в кровати или более удобный гаджет для запуска игр. Сейчас планшеты компании Apple являются достаточно мощными гаджетами, чтобы конкурировать даже с ноутбуками, так что и стоимость у них соответствующая. Можно даже сказать, что сейчас планшеты бренда являются ноутбуком без клавиатуры, потому что так оно на самом деле и есть. Вопрос только в том, насколько будет востребован планшет со стоимостью около 1800 долларов, потому что это действительно слишком дорого даже для специалистов в области графического дизайна. Кроме того, если добавить сюда стоимость стилуса, чехла и клавиатуры, то выйдет как раз стоимость ноутбука от компании Apple.