iPad Pro получит OLED-дисплеи уже в этом году

Некоторое время назад инсайдеры поведали весьма интересную информацию о том, что компания Apple планирует перевести все свои планшеты iPad Pro на новые дисплеи OLED, чтобы повысить качество изображения, позволить унифицировать производство панелей на заводах и не только. А теперь поставщики, которые занимаются сборкой планшетных компьютеров компании, официально заявили, что Apple уже заказала первую партию дисплеев для планшетов iPad Pro с диагональю 11 и 12 дюймов. Правда, пока что диагональ является неточной — инсайдеры считают, что производитель может изменить конечные размеры панели, так что в конечном итоге мы можем получить планшеты в слегка ином формате. Например, могут изменить соотношение сторон устройства.

В плане характеристик ничего не поменяется — производитель использует то же разрешение, ту же частоту кадров с функцией динамической настройкой частоты обновления под конкретный контент. Получается, что никаких серьёзных изменений пользователь не получит, но дисплей станет приятнее, ярче и насыщеннее, плюс чёрный цвет теперь будет выглядеть действительно чёрным. Другое дело, что изменений матрицы на более дорогую приведёт к повышении общей стоимости планшетного компьютера, а это, безусловно, никого не может радовать. Всё же пользователи уже слегка устали от того, что продукция производителя от поколения к поколению дорожает на 50-100 долларов, не предоставляя никаких кардинальных изменений или роста производительности.
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