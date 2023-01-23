iPad Pro получит OLED-дисплеи уже в этом году

В плане характеристик ничего не поменяется — производитель использует то же разрешение, ту же частоту кадров с функцией динамической настройкой частоты обновления под конкретный контент. Получается, что никаких серьёзных изменений пользователь не получит, но дисплей станет приятнее, ярче и насыщеннее, плюс чёрный цвет теперь будет выглядеть действительно чёрным. Другое дело, что изменений матрицы на более дорогую приведёт к повышении общей стоимости планшетного компьютера, а это, безусловно, никого не может радовать. Всё же пользователи уже слегка устали от того, что продукция производителя от поколения к поколению дорожает на 50-100 долларов, не предоставляя никаких кардинальных изменений или роста производительности.