iPad Pro получит новое расположение фронтальной камеры

Камера Face ID будет расположена в верхней части, когда iPad Pro находится в горизонтальном положении — решение компании аналогично тому, как Samsung реализует фронтальную камеру на своём планшете Galaxy S9 Ultra. Поскольку у Galaxy S9 Ultra от Samsung более тонкие рамки, чем у текущих моделей iPad Pro, фронтальная камера размещается в крошечном вырезе в горизонтальной ориентации. Apple приняла решение выбрать аналогичное решение, но использовать вырез компания не планирует. Но, конечно, на текущий момент это просто слух и никаких подтверждений информации в сети нет — вполне вероятно, что компания лишь изучает данное направление, но при этом отказываться от текущего формата дисплея не планирует. Узнаем уже весной этого года.