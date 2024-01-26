iPad Pro получит новое расположение фронтальной камеры

Новые модели iPad Pro от Apple должны выйти в самое ближайшее время со значительными изменениями в дизайне и аппаратном обеспечении. Согласно слухам от довольно надёжных инсайдеров, новые устройства откажутся от дисплеев miniLED в пользу панелей OLED как на 11-дюймовых, так и на 13-дюймовых моделях. Это связано с тем, что компания Apple планирует изменить расположение системы распознавания лица Face ID на моделях OLED iPad Pro. Согласно обнаруженному коду в iOS 17.4 бета 1, камера Face ID на моделях OLED iPad Pro будет работать уже в горизонтальной ориентации. Журналисты сразу нескольких изданий отметили, что в коде указано, что iPad Pro должен быть ориентирован в горизонтальной плоскости во время настройки Face ID.

Камера Face ID будет расположена в верхней части, когда iPad Pro находится в горизонтальном положении — решение компании аналогично тому, как Samsung реализует фронтальную камеру на своём планшете Galaxy S9 Ultra. Поскольку у Galaxy S9 Ultra от Samsung более тонкие рамки, чем у текущих моделей iPad Pro, фронтальная камера размещается в крошечном вырезе в горизонтальной ориентации. Apple приняла решение выбрать аналогичное решение, но использовать вырез компания не планирует. Но, конечно, на текущий момент это просто слух и никаких подтверждений информации в сети нет — вполне вероятно, что компания лишь изучает данное направление, но при этом отказываться от текущего формата дисплея не планирует. Узнаем уже весной этого года.
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