iPad Pro получит совершенно новый дисплей

Некоторое время назад в сети обсуждали тот факт, что компания LG готова к релизу своих новых дисплеев, а планшет iPad Pro эти дисплеи получит в первой волне. Теперь можно говорить об этом с уверенностью, ведь сразу несколько инсайдеров, которые друг с другом никак не связаны, сообщили именно эту информацию. Производитель будет использовать в планшете iPad Pro новейшие дисплеи, у которых есть целая тонна разных преимуществ, но когда именно выйдут планшеты этого нового поколения пока что никто не знает. Вероятно, производитель планирует заняться этим в ближайшее время, так что если вы хотели получить себе классный планшет, то стоит подождать обновления линейки, чтобы получить самый качественный дисплей. Он обещает быть очень крутым.