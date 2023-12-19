iPad Pro получит стеклянную панель и OLED-матрицу

В последнее время компания Apple испытывает трудности с прибылью, поскольку доход от продаж iPad снизился почти на 10 процентов от года к году. Ожидается, что этот тренд сохранится, так как Apple не смогла показать каких-либо существенных инноваций в этом направлении, а планшеты это не те гаджеты, которые обновляют каждый год ради нового цвета корпуса. Для решения этой ситуации ожидается значительная переработка всей линейки iPad в следующем году. Предстоящие модели iPad Pro, например, будут существенно улучшены по множеству направлений, чтобы привлечь пользователей. Например, инсайдеры уверены, что ОLED-дисплей станет одним из самых значительных изменений в iPad Pro в следующем году. Помимо переработки дизайна, компания также планирует внедрить новые технологии — например, MagSafe. В настоящее время MagSafe доступна только на новых моделях MacBook Air и MacBook Pro, а также в новых iPhone.

Теперь компания стремится внедрить MagSafe в OLED-модели iPad Pro. Кроме того, ранее ходили слухи, что Apple рассматривает использование стеклянной задней панели для iPad Pro, чтобы реализовать беспроводную зарядку. Это довольно интересное решение, но не всем оно понравится — планшетами обычно пользуются в течение трёх-пяти лет, а стеклянная панель столько просто не проживёт при всём желании. Другое дело, что это повысит стоимость гаджета в глазах пользователя и те могут охотнее отдавать свои деньги на новинку. Посмотрим к чему это приведёт.