iPad Pro с М4 на 45% мощнее предшественника

Два дня назад компания Apple официально представила новые iPad Pro и iPad Air — например, теперь Air доступен в диагоналях 11 и 13 дюймов, как и модели Pro-серии. Интересно также и то, что Air в некотором смысле является iPad Pro SE, как как новые модели 2024 года используют чип Apple M2, как и модели Pro 2022 года. Более того, специалисты решили сравнить производительность планшетов iPad Pro, которые используют совершенно новый чип Apple M4, с моделями Pro 2022 года. В базе данных Geekbench пока нет информации о новых Air, но модели Pro 2022 года могут послужить отличной заменой — оба планшета используют процессор M2. И на самом деле результаты нового процессора М4 впечатляют, учитывая, что чип Apple M2 был анонсирован в середине 2022 года, то есть прошло всего два года — это не такой уж огромный срок.

Как в случае с одноядерной производительностью, так и в многоядерных тестах новый чип в среднем на 40-45% производительнее, чем у M2. Это впечатляющий прирост за два года, ведь М2 на самом деле тоже был достаточно быстрым процессором. Кроме того, новый процессор выпущен на новом производственном узле N3E от компании TSMC, в то время как M2 был выпущен на узле N5P, то есть он заметно старее. Соответственно, новый процессор будет обладать куда более высокой производительностью при более низком потреблении энергии. Это отличные новости, так как гаджет уже оснастили приличным набором нового софта, специально разработанного под планшет, и это открывает массу новых возможностей.