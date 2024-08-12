iPad Pro занял 72% рынка OLED-планшетов в мире

Выпуск 11-дюймовых и 13-дюймовых моделей iPad Pro с процессором M4 почти гарантированно, по словам западных аналитиков, положит конец падению продаж планшетов Apple и укрепит её лидирующие позиции на рынке устройств с OLED-дисплеями. Согласно последнему отчёту, во втором квартале 2024 компания из Купертино заняла 72% рынка данных гаджетов, в то время как её конкуренты практически не показали роста в данном направлении. По данным Display Supply Chain Consultants, во втором квартале Apple полностью контролировала рынок планшетов с OLED-дисплеями, оставив Huawei и Samsung лишь малую долю — 13% и 9% соответственно. В целом, в отчёте отмечается, что поставки планшетов с OLED-дисплеями выросли до рекордного уровня в 4,11 миллиона единиц, что означает впечатляющий ежегодный рост в 356%.

Да, в прошлом году планшетов с OLED-дисплеями было продано в 3,5 раза меньше, что, безусловно, впечатляет. Примечательно, что несмотря на то, что Apple представила две модели iPad Pro с OLED-дисплеями, наибольшие объёмы поставок пришлись на 13-дюймовую версию, которая на деле дороже 11-дюймовой модели. На третьем месте оказался планшет Huawei MatePad Pro с 13,2-дюймовым экраном, занявший 5% рынка. Вероятно, если бы у Apple была доступная модель планшета с OLED-дисплеем, она смогла бы покорить все 90% рынка планшетов, но производитель пока что в этом направлении не работает и оставляет конкурентам хотя бы какие-то шансы на выживание в этом сегменте электроники.
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