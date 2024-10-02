iPad mini 7 получит ИИ и новый процессор

Если верить информации инсайдеров, новый планшет iPad mini 7 станет значительным обновлением в этом году благодаря существенному приросту производительности, которого пользователи так долго ждали. И хотя текущий iPad mini 6 до сих пор является одним из лучших планшетов на рынке, обновлённые внутренние компоненты нового гаджета позволят устройству поддерживать новые функции Apple Intelligence, а это огромное преимущество на самом деле, потому что сейчас это главный двигатель продаж производителя. Для этого iPad mini 7 должны оборудовать новыми процессорами вроде A17 Pro или A18, увеличенном объёмом оперативной памяти и улучшенным возможностям подключения по беспроводной сети благодаря более современным модулям Wi-Fi.

Эти улучшения позволят iPad mini поддерживать функции на базе искусственного интеллекта и выполнять их в том числе локально, а не на серверах сторонних компаний. И с одной стороны, это выглядит крайне интересным нововведением, которое заинтересует потенциальных покупателей. С другой стороны, нужно понимать, что функции искусственного интеллекта не будут доступны пользователям на момент релиза планшета, потому что полный набор инноваций представят только в марте 2025 года. Соответственно, пользователь может купить новый планшет на базе нового мощного процессора, но пользоваться его преимуществами можно будет только спустя полгода, что, конечно, немного странно со стороны Apple. Ранее компания поступала более гибко.
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