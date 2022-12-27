iPad mini 7 получит совершенно новый процессор

Хотя далеко не все пользователи в целом понимают необходимость в приобретении компактного планшета, продажи iPad mini демонстрируют обратную ситуацию. Оказывается, что именно этот компактный планшет пользуется невероятным спросом у аудитории, так как данный планшет позволяет пользоваться устройством буквально одной рукой. При этом гаджет легко носить с собой на работу, он помещается в любой сумке или рюкзаке, вы можете без труда справиться с задачей носить его даже во внутреннем кармане куртки. И, естественно, в конечном итоге это достаточно классная вещь, так как производительности у планшета хватает на любые задачи — от рисования до запуска тяжёлых видеоигр. И теперь появился слух о том, что компания Apple уже готовит новый планшет.

Устройство получит название iPad mini 7, что было вполне логично, и будет реализовано на базе совершенно нового процессора компании. Конечно, мы пока что не можем точно сказать какой именно это будет процессор и какая у него будет производительность, но можно с уверенностью сказать, что компания делает весомый упор на производительности в софта и играх. Также устройство получит новые камеры, что тоже достаточно приятно, но на этом перечень нововведений пока что заканчивается. Возможно, производитель принял решение не делать кардинального апгрейда, чтобы не повышать стоимость устройства, но сейчас говорить об этом проблематично, потому что до запуска нового планшета больше года. За это время многое может измениться.
ONYX BOOX представила читалку Leaf 2…
Компания МакЦентр, которая выступает эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International In…
iPad будут производить в Индии…
Ни для кого не секрет, что компания Apple львиную долю своей продукции производит на территории Китая — т…
Apple уже завтра покажет новые iPad Pro…
Инсайдеры обожают рассказывать секретные данные о новых продуктах за пару дней до их официального анонса …
Планшет HTC A103 получил 4 ГБ ОЗУ…
В России вышел бюджетный планшет HTC A103, рекомендованная цена которого составляет 13 тысяч рублей. Нови…
Samsung Galaxy Tab S8 получил апдейт до Android 13…
Некоторое время назад мы говорили о том, что компания Samsung планирует перенести свою фирменную прошивку…
DaVinci Resolve теперь есть и на iPad…
Многие годы компания Apple утверждала, что её планшет iPad Pro является устройством профессионального уро…
Планшет Redmi Pad оценен в 23 тысячи рублей …
Компания Xiaomi раскрыла подробности российского релиза планшета Redmi Pad, который вышел в Китае еще в н…
Samsung Galaxy Tab S8 FE получит IPS-экран…
Авторитетный искатель утечек Роландт Квандт поделился подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab S8 FE, …
Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусомОбзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом
Обзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTEОбзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTE
Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor