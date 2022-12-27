iPad mini 7 получит совершенно новый процессор

Хотя далеко не все пользователи в целом понимают необходимость в приобретении компактного планшета, продажи iPad mini демонстрируют обратную ситуацию. Оказывается, что именно этот компактный планшет пользуется невероятным спросом у аудитории, так как данный планшет позволяет пользоваться устройством буквально одной рукой. При этом гаджет легко носить с собой на работу, он помещается в любой сумке или рюкзаке, вы можете без труда справиться с задачей носить его даже во внутреннем кармане куртки. И, естественно, в конечном итоге это достаточно классная вещь, так как производительности у планшета хватает на любые задачи — от рисования до запуска тяжёлых видеоигр. И теперь появился слух о том, что компания Apple уже готовит новый планшет.

Устройство получит название iPad mini 7, что было вполне логично, и будет реализовано на базе совершенно нового процессора компании. Конечно, мы пока что не можем точно сказать какой именно это будет процессор и какая у него будет производительность, но можно с уверенностью сказать, что компания делает весомый упор на производительности в софта и играх. Также устройство получит новые камеры, что тоже достаточно приятно, но на этом перечень нововведений пока что заканчивается. Возможно, производитель принял решение не делать кардинального апгрейда, чтобы не повышать стоимость устройства, но сейчас говорить об этом проблематично, потому что до запуска нового планшета больше года. За это время многое может измениться.