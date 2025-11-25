iPad mini 8 получит OLED-дисплей

Apple сейчас активно переводит более доступные устройства на OLED-экраны, начиная с iPad mini 8. Компактный планшет должен получить серьёзное улучшение дисплея по сравнению с iPad mini 7, сохранив прежний форм-фактор. Согласно свежему отчёту, выход новинки ожидается в третьем или четвёртом квартале 2026 года, причём сроки напрямую зависят от графика производства OLED-панелей Samsung. По данным ETNews, iPad mini 8 получит экран диагональю 8,4 дюйма, а массовый выпуск панелей Samsung начнёт в июле следующего года. Переход от IPS LCD в iPad mini 7 к OLED станет большим шагом вперёд, особенно учитывая, что Apple не собирается использовать технологию mini-LED, однако полноценного LTPO здесь не будет. Вместо этого Apple применит более доступный вариант с одиночным слоем свечения и LTPS-подложкой, поэтому поддержки ProMotion в iPad mini 8 не ожидается.

Кроме того, панель не получит технологию tandem-OLED, как у 11- и 13-дюймовых iPad Pro. Если бы Apple сделала иначе, смысл покупать iPad Pro ради более продвинутого дисплея практически исчез бы. Кроме того, в планах Apple есть и переход iPad Air на OLED, но это обновление ожидается не раньше 2028 года. Один из инсайдеров индустрии утверждает, что на такую смену технологии потребуется несколько лет, а покупателям iPad mini 8 стоит готовиться к подорожанию устройства из-за применения OLED. Впрочем, это было вполне ожидаемо — OLED-панель стоит сильно дороже LCD-дисплеев, что скажется на цене планшета.
