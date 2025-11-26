iPad mini 8 получит топовый процессор A19 Pro

По сообщениям инсайдеров, Apple готовит выпуск iPad mini 8 в третьем или четвёртом квартале 2026 года, и одной из ключевых аппаратных особенностей новинки выступит OLED-экран. Это серьёзный поворот в стратегии, поскольку раньше компания устанавливала премиальные компоненты только в более дорогие устройства. И, к счастью, на дисплее улучшения не заканчиваются — инсайдеры утверждают, что даже процессор новинки будет заметно мощнее, чем A17 Pro в iPad mini 7. По данным специалистов, планшет переведут на мобильный процессор A19 Pro. Этот процессор обещает серьёзный прирост мощности по сравнению с A17 Pro в iPad mini 7. Сейчас A19 Pro используется в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, где демонстрирует лучшую энергоэффективность в Geekbench 6 на фоне Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500.

Особое внимание привлекают энергоэффективные ядра — Apple удалось ускорить их на 29% без увеличения энергопотребления. Благодаря такому чипу iPad mini 8 может превратиться и в полноценный игровой планшет — A19 Pro обеспечивает до 69% прироста частоты кадров в AAA-играх по сравнению с A18 Pro и A17 Pro. Если учесть все эти преимущества и предположить, что цена останется прежней, картина выглядит ещё привлекательнее. Но это, конечно, маловероятно — переход на новый процессор и замена матрицы на OLED-панель точно скажется на стоимости новинки, так как продавать планшет себе в убыток компания, конечно, не станет. Вопрос лишь в том, насколько вырастет цена устройства.
