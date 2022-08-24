iPadOS 16 выпустят сразу с апдейтом

Apple подтвердила сообщения о том, что в этом году она изменит типичные выпуски основных обновлений своей операционной системы. Впервые за многие годы компания не выпустит общедоступную сборку новой iPadOS одновременно со следующей iOS. Ожидается, что iOS 16 появится вскоре после обычного сентябрьского мероприятия Apple для iPhone. Тем не менее, компания заявляет, что выпустит следующую iPadOS этой осенью. Более того, она не будет предлагать iPadOS 16.0 всем — компания сразу перейдет к iPadOS 16.1 для общедоступной сборки. Неясно, планирует ли Apple выпустить iOS 16.1 и iPadOS 16.1 одновременно, чтобы вернуть их к той же частоте релизов апдейтов. «Это особенно важный год для iPadOS.

Поскольку это собственная платформа с функциями, специально разработанными для iPad, у нас есть возможность выпускать iPadOS по собственному графику, — сообщила Apple TechCrunch. — Этой осенью iPadOS будет поставляться после iOS в виде версии 16.1 в виде бесплатного обновления программного обеспечения». Компания сделала объявление сразу после выпуска бета-версии iPadOS 16.1. Отличительной особенностью iPadOS этого года является Stage Manager, многозадачный инструмент для iPad на базе M1, который позволяет пользователям лучше контролировать окна. Идея состоит в том, что вы сможете изменять их размер и накладывать друг на друга по своему усмотрению. В первой бета-версии iPadOS 16 Stage Manager был несовершенным. Мы надеемся, что эта сборка исправит некоторые проблемы, чтобы функция работала так, как нужно.
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