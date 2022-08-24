iPadOS 16 выпустят сразу с апдейтом

Поскольку это собственная платформа с функциями, специально разработанными для iPad, у нас есть возможность выпускать iPadOS по собственному графику, — сообщила Apple TechCrunch. — Этой осенью iPadOS будет поставляться после iOS в виде версии 16.1 в виде бесплатного обновления программного обеспечения». Компания сделала объявление сразу после выпуска бета-версии iPadOS 16.1. Отличительной особенностью iPadOS этого года является Stage Manager, многозадачный инструмент для iPad на базе M1, который позволяет пользователям лучше контролировать окна. Идея состоит в том, что вы сможете изменять их размер и накладывать друг на друга по своему усмотрению. В первой бета-версии iPadOS 16 Stage Manager был несовершенным. Мы надеемся, что эта сборка исправит некоторые проблемы, чтобы функция работала так, как нужно.