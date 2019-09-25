iPhone 11 Pro Max опередил Samsung Galaxy Note 10+ в тесте на автономность

В сети появилось видео с подробным сравнением автономности новых смартфонов Apple с другими новыми флагманами Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy Note 10+. В тесте был просмотр Instagram, работа камер, игры, потоковая передачи музыки и Shazam. Удивительно, но дольше всех продержался iPhone 11 Pro Max – 8 часов и 32 минуты. На втором месте оказался Huawei Mate 30 Pro с 8 часами и 13 минутами. Для сравнения, китайский флагман оснащается аккумулятором на 4500 мАч, в то время как у новинки Apple батарея на 3969 мАч. При этом iPhone 11 Pro с АКБ на 3190 мАч выдержал 6 часов и 42 минуты, Samsung Galaxy Note 10+ (4300 мАч) – 7 часов и 31 минуту, а iPhone 11 сдался в самом начале шестого часа.