iPhone 11 Pro сравнили с OnePlus 7 Pro на фото

Авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин поделился фотографиями, на которых можно увидеть еще не представленные смартфоны iPhone 11. А если быть точнее, то макеты, которые будут мало отличаться от финальной версии. На одной из снимков iPhone 11 Pro сравнивается с другим флагманом OnePlus 7 Pro. Второе фото было предоставлено одним из производителей аксессуаров для смартфонов, а на третьем снимке можно увидеть iPhone 11, iPhone 11 XR и iPhone 11 Pro. Официальный анонс новинок Apple может состояться уже 10 сентября.